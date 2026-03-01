Asesinan a pareja a balazos en la colonia Moderna

Tras la agresión, uno de los cuerpos quedó al interior o a un costado del vehículo, mientras que la otra víctima terminó sobre la banqueta

Una pareja fue asesinada a balazos la tarde de este sábado en el cruce de la avenida Pablo A. de la Garza y Magnolia, en la colonia Moderna, municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego al exterior de un negocio de auto climas.

Tras la agresión, uno de los cuerpos quedó al interior o a un costado del vehículo, mientras que la otra víctima terminó sobre la banqueta.

Al sitio arribaron elementos de la Policía de Monterrey, quienes acordonaron el área y desplegaron un fuerte operativo en espera de la llegada de personal de Servicios Periciales y de la Agencia Estatal de Investigaciones para iniciar las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento, la identidad de las víctimas no ha sido revelada.