Asesinan a mujer mientras trabajaba en depósito en Juárez

Autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para esclarecer el caso y dar con los responsables, mientras se refuerza la presencia policiaca.

Una mujer fue asesinada a balazos mientras se encontraba trabajando en un depósito ubicado en la colonia Los Puertos, segundo sector, en el municipio de Juárez, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad en la zona.

El ataque se registró en el establecimiento donde la víctima laboraba, cuando sujetos armados arribaron y abrieron fuego, generando alarma entre vecinos y comerciantes del sector.

La mujer fue identificada como Juana Lourdes, de 37 años, quien tras la agresión fue trasladada de emergencia al Hospital General de Juárez, donde posteriormente fue declarada sin vida debido a la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con el reporte, los presuntos responsables viajaban a bordo de una motocicleta, lo que habría facilitado su huida tras el ataque.

Autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para esclarecer el caso y dar con los responsables, mientras se refuerza la presencia policiaca en la zona.