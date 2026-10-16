Asesinan a mujer embarazada en sector de Pesquería

El cuerpo de la víctima fue localizado a un costado de un automóvil, en calles de la colonia Real de Loreto, durante la noche del miércoles

Una mujer fue asesinada la noche del miércoles en el municipio de Pesquería, lo que provocó una fuerte movilización de las autoridades, en la colonia Real de Loreto.

El crimen fue reportado en el cruce de las calles Santa Ana y Parque Real de Loreto, donde quedó sin vida Juana Irene González, de 30 años, quien presuntamente habitaba en ese mismo sector y tenía apenas unas semanas de haber quedado embarazada.

El cuerpo de la víctima fue localizado a un costado de un automóvil, mientras que elementos de seguridad acordonaron la zona para resguardar la escena y permitir las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se han informado detalles sobre quién o quiénes estarían detrás del crimen ni si hay personas detenidas, sin embargo, las autoridades continúan con los trabajos para poder esclarecer los hechos y dar con el responsable