Asesinan a mujer de múltiples balazos en Topo Chico

Al llegar al sitio, los elementos localizaron a Sandra Genoveva dentro de la vivienda y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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Una mujer fue asesinada a balazos al interior de un domicilio en la colonia Topo Chico, en Monterrey. La víctima fue identificada como Sandra Genoveva Regalado Banda, de 45 años, quien fue localizada sin vida tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.

El crimen fue reportado en el cruce de las calles Bernabé González y Villaldama, donde se registró la movilización de corporaciones policiacas tras el reporte de una mujer herida por disparos.

Al llegar al sitio, los elementos localizaron a Sandra Genoveva dentro de la vivienda y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para preservar el lugar de los hechos y permitir el trabajo de los investigadores.

Agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León quedaron a cargo de las indagatorias para establecer cómo ocurrió la agresión, identificar a los responsables y determinar el móvil del homicidio.

Por su parte, peritos de la Fiscalía realizarían el levantamiento de evidencias en el domicilio y sus alrededores, así como la búsqueda de posibles casquillos y otros indicios que permitan reconstruir la mecánica del ataque. También se buscaría establecer si existen testigos o cámaras de vigilancia que aporten información sobre los hechos.

Una vez concluidas las diligencias en la escena, el cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley y los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido públicamente el motivo del asesinato. La investigación continúa para esclarecer el crimen ocurrido en este sector de Monterrey.