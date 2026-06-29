Asesinan a mujer a balazos frente a quinta en Monterrey

Autoridades localizaron al menos cuatro casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados e integrados a la carpeta de investigación correspondiente

Una mujer fue asesinada a balazos al exterior de una quinta ubicada en la colonia Valle de Santa Lucía, en la zona norte del municipio de Monterrey.

El ataque ocurrió sobre la calle Augusto Gómez, en su cruce con Pedro Zorrilla, donde presuntamente se realizaría una fiesta. De acuerdo con información recabada en el lugar, antes de que iniciara el evento, varios hombres armados arribaron al sitio y abrieron fuego contra la víctima.

Al llegar al sitio, la mujer ya no contaba con signos vitales

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, la mujer ya no presentaba signos vitales, siendo identificada como Diana, de 40 años de edad.

En la escena del crimen, las autoridades localizaron al menos cuatro casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados como parte de las investigaciones.

Elementos de Fuerza Civil acordonaron el área, mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.