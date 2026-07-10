Asesinan a motociclista en Juárez; portaba un arma de fuego

Paramédicos acudieron al sitio para brindar auxilio; sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales debido a las heridas

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Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este miércoles mientras circulaba a bordo de una motocicleta en calles de la colonia Valle de Santa Isabel, en el municipio de Juárez.

El ataque fue reportado alrededor de las 22:40 horas sobre la calle Santa Clara, en el sector Burgos, a un costado de una escuela y frente a un campo de futbol, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de investigación.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se desplazaba en una motocicleta cuando fue interceptada y atacada por hombres armados, quienes tras la agresión escaparon del lugar con rumbo desconocido.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar auxilio; sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales debido a las heridas ocasionadas por los disparos.

Durante la intervención de las autoridades trascendió que entre las pertenencias del fallecido fue localizada un arma de fuego, la cual quedó asegurada como parte de las investigaciones.

Elementos de la policía municipal acordonaron el área para preservar la escena del crimen, mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el levantamiento de evidencias y el inicio de las indagatorias.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada de manera oficial y tampoco se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este homicidio.