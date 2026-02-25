Asesinan a motociclista en comunidad de Montemorelos

Un motociclista fue encontrado sin vida con un impacto de bala en su cuerpo, durante la mañana de este martes, en la comunidad El Gavilán

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un motociclista fue ejecutado en una comunidad de Montemorelos lo que provocó una intensa movilización policiaca.

Lo que en un principio suponían se trataba de un accidente de un motociclista terminó por confirmarse que se trató de una persona ejecutada.

Los hechos sucedieron en la comunidad El Gavilán, a unos 10 metros de la Carretera Nacional.

Personal de Protección Civil hizo acto de presencia y verificaron el cuerpo que ya no contaba con signos de vida.

Elementos del departamento de vialidad y tránsito arribaron al sitio por lo que presumían era un accidente vial.

Al llegar los elementos del departamento de Servicios Periciales observaron una herida por proyectil de arma de fuego.

La Policía municipal así como elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar de la escena para acordonar el perímetro.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro para la autopsia de ley correspondiente.