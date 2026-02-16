Asesinan a lavacoches afuera de su vivienda en Valle Soleado

El inmueble donde ocurrió el homicidio quedó sellado y bajo custodia mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes.

Un hombre de oficio lavacoches fue asesinado a balazos al interior de su vivienda en la colonia Valle Soleado, en el municipio de Guadalupe.

La víctima se encontraba al exterior trabajando con un automóvil mientras sus clientes esperaban a que terminara.

Una camioneta arribó al sitio y hombres armados descendieron para luego tomarlo por la fuerza y meterlo violentamente al domicilio.

Disparan en múltiples ocasiones dentro del inmueble

Ya dentro de la vivienda, y tras unos minutos, los agresores dispararon en múltiples ocasiones, hiriendo de muerte al lavacoches.

El crimen ocurrió sobre la calle Valle Grande, casi en la esquina con Valle de los Olivos, alrededor de las 6:00 de la tarde del sábado.

Identifican a la víctima de forma extraoficial

Trascendió de manera extraoficial que el fallecido fue identificado como José Leonardo Rivera, de 56 años de edad.

Al arribo de las corporaciones de rescate, el hombre ya no presentaba signos vitales. Aunque no se precisó cuántos impactos recibió, una fuente reveló que se localizaron al menos ocho casquillos de bala en las inmediaciones.

Fiscalía resguarda el área e inicia investigaciones

La zona fue resguardada por elementos de la Fiscalía General de Justicia, así como por policías de Guadalupe.

El inmueble donde ocurrió el homicidio quedó sellado y bajo custodia mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes.