Asesinan a joven mientras circulaba en scooter en Guadalupe

Las autoridades correspondientes mantienen un operativo en la zona y continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido

Un joven fue asesinado a balazos mientras se desplazaba en un patín eléctrico en calles de la colonia Valle de Valle Hermoso, en el municipio de Guadalupe, en un hecho que generó movilización policiaca en la zona.

Los hechos se registraron en el cruce de Valle de Rhin y Limón, luego de que vecinos reportaran haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego y alertaran a las autoridades.

¿Quién era la víctima?

La víctima fue identificada como Rodolfo Antonio, de 19 años, quien quedó sin vida en el lugar tras el ataque armado.

Hasta ahora, autoridades correspondientes mantienen un operativo en la zona y continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.