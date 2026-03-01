VIE 14 FEB
Asesinan a joven en la colonia Residencial Azteca en Guadalupe

Por: Jared Villarreal

28 Febrero 2026, 13:31

El ataque fue reportado en el cruce de Tzompango y Privada Tompzango, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones

Un joven fue asesinado a balazos la noche del viernes en calles de la colonia Residencial Azteca, en el municipio de Guadalupe.

El ataque fue reportado en el cruce de Tzompango y Privada Tompzango, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones.

Al llegar al sitio, paramédicos confirmaron que la víctima, un hombre de entre 18 y 20 años, ya no contaba con signos vitales.

El joven vestía pantalón de mezclilla azul, camiseta roja y sandalias tipo crocs en color rojo. 

Autoridades ministeriales en conjunto a Policía Municipal y Servicio Periciales acordonaron el área e iniciaron las investigaciones correspondientes.

