Asesinan a joven en la colonia Residencial Azteca en Guadalupe

Un joven fue asesinado a balazos la noche del viernes en calles de la colonia Residencial Azteca, en el municipio de Guadalupe.

El ataque fue reportado en el cruce de Tzompango y Privada Tompzango, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones.

Al llegar al sitio, paramédicos confirmaron que la víctima, un hombre de entre 18 y 20 años, ya no contaba con signos vitales.

El joven vestía pantalón de mezclilla azul, camiseta roja y sandalias tipo crocs en color rojo.

Autoridades ministeriales en conjunto a Policía Municipal y Servicio Periciales acordonaron el área e iniciaron las investigaciones correspondientes.