Asesinan a joven en el Fraccionamiento Los Nogales, en García

Un joven murió tras ser víctima de un ataque a balazos en el interior de una vivienda del fraccionamiento Los Nogales, en el municipio de García.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas en una casa ubicada sobre la calle Palo Blanco, donde la víctima, identificada como Brayan Azael Estrada, de 26 años, fue sorprendido por hombres armados que abrieron fuego en su contra.

Herido de gravedad por un impacto en el rostro, Estrada fue subido a un automóvil Volkswagen Gol y llevado de emergencia al Hospital Universitario, pero al llegar ya no presentaba signos vitales.

El vehículo en el que fue trasladado quedó bajo resguardo policial en el área de urgencias del hospital, donde personal de investigación recolectó varios casquillos que se encontraban dentro de la unidad.

Agentes ministeriales mantienen las indagatorias para esclarecer el ataque y determinar si la víctima había recibido amenazas previas o estaba vinculada a algún conflicto reciente.