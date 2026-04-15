Asesinan a joven a balazos en la colonia CROC en Monterrey

La zona fue acordonada mientras agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales iniciaban las diligencias correspondientes

Un joven de 20 años fue asesinado a balazos durante la noche del martes en calles de la colonia CROC, al norte del municipio de Monterrey.

El ataque fue reportado alrededor de las 22:15 horas sobre la calle Martín Torres, entre Teófilo Martínez, luego de que vecinos alertaran al sistema de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al arribo de elementos policiacos localizaron a la víctima tirada en plena vía pública con diversas heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Tras la valoración correspondiente, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. De manera extraoficial la víctima fue identificada como Jorge Eduardo Molina Ríos, de 20 años de edad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, al menos una persona le habría interceptado el paso y posteriormente le disparó en repetidas ocasiones para después escapar del sitio. Habitantes del sector señalaron haber escuchado al menos diez detonaciones.

La zona fue acordonada mientras agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales iniciaban las diligencias correspondientes y la recolección de indicios balísticos.

Elementos de Fuerza Civil y Guardia Nacional permanecieron en el área realizando recorridos e inspecciones en viviendas cercanas, además de la búsqueda de cámaras de seguridad o posibles testigos que ayuden al esclarecimiento del homicidio.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas por estos hechos.