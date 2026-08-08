Asesinan a hombre y lesionan a otro cerca del Palacio de Justicia

El ataque a balazos ocurrió en la avenida Penitenciaría en el municipio de Monterrey, donde los agresores abrieron fuego desde una motocicleta.

Un hombre fue asesinado y otro resultó lesionado tras un ataque a balazos registrado este viernes sobre la avenida Penitenciaría, en su cruce con Rodrigo Gómez, en Monterrey, a unos 150 metros del Palacio de Justicia.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban a bordo de un Ford Focus color gris, aparentemente estacionado en las inmediaciones de un establecimiento de tacos, cuando fueron sorprendidas por dos hombres que viajaban en una motocicleta.

Los agresores habrían disparado en repetidas ocasiones contra los ocupantes del vehículo.

Uno de los hombres recibió impactos en el pecho y la cabeza, quedando sin vida al interior del automóvil, mientras que el segundo resultó lesionado.

Paramédicos acudieron al sitio y trasladaron al sobreviviente al Hospital Universitario para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha informado su estado de salud.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad, mientras agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizan las investigaciones correspondientes y recaban evidencias para tratar de establecer el móvil del ataque y localizar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas.