Asesinan a hombre y lesionan a mujer en Pesquería

Autoridades investigan una riña en la colonia Arcos del Sol que derivó en un ataque con arma blanca y dejó una víctima mortal y otra lesionada.

Un hombre fue asesinado y una mujer resultó gravemente herida luego de una fiesta interior de una vivienda en la colonia Arcos del Sol en el municipio de Pesquería.

De acuerdo con los reportes, vecinos denunciaron al número de emergencia una riña ocurrida dentro de una casa ubicada sobre la calle Arco de la Defensa, donde momentos antes se celebraba una fiesta.

Al llegar, elementos policiales y de emergencia localizaron al dueño del domicilio sin vida, con múltiples lesiones provocadas por arma blanca. En el mismo sitio, una mujer fue encontrada herida de gravedad, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Testigos comentaron que el presunto responsable huyó del lugar, por lo que las autoridades implementaron un operativo de búsqueda se mantienen las investigaciones para dar con el culpable del hecho.