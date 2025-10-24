Asesinan a hombre y hieren a otro en colonia Carmen Romano

Un ataque armado en la colonia Carmen Romano dejó a Erik Saúl Sánchez Celestino muerto y a otro hombre herido de gravedad

Un hombre fue asesinado y otro más resultó herido luego de un ataque a balazos ocurrido la noche de este jueves en un domicilio de la colonia Carmen Romano, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho violento se registró alrededor de las 20:30 horas, en el cruce de las calles Libaneses y Escoceses, cuando vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego provenientes del interior de una vivienda.

Al arribar al lugar, elementos policiacos y paramédicos encontraron a dos hombres lesionados. Uno de ellos, identificado como Erik Saúl Sánchez Celestino, de 20 años, ya no contaba con signos vitales. El joven presentaba al menos cuatro impactos de bala: uno en la frente, dos en el pecho, uno en la pierna izquierda y otro en el chamorro derecho.

El segundo afectado fue atendido por paramédicos de Protección Civil de San Nicolás, quienes lograron estabilizarlo y trasladarlo de urgencia a un hospital de la zona, donde su estado de salud fue reportado como grave.

La escena del crimen fue acordonada por elementos municipales, mientras peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias y el inicio de las investigaciones que permitan esclarecer el ataque.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas relacionadas con este hecho violento.