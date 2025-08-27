Asesinan a hombre tras persecución en la colonia Felipe Carrillo

Tras consumar la agresión, el presunto atacante habría escapado a pie por las calles aledañas, sin que se reportaran personas detenidas.

Un hombre perdió la vida luego de ser perseguido y atacado a balazos la noche del domingo en la colonia Infonavit Felipe Carrillo, en Escobedo.

El hecho se registró cerca de las 22:00 horas en el cruce de las calle Francisco Cárdenas y el andador peatonal José Santos, donde vecinos afirmaron haber visto a la víctima correr en busca de resguardo instantes antes de que se escucharan varias detonaciones.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, al presentar múltiples heridas de proyectil, principalmente en la espalda.

De acuerdo con testimonios de habitantes del sector, el occiso fue reconocido de manera extraoficial con el apodo de “Paza”, de 33 años, un hombre que solía acudir al área para convivir con conocidos.

Tras consumar la agresión, el presunto atacante habría escapado a pie por las calles aledañas, sin que se reportaran personas detenidas.

La zona quedó resguardada por elementos policiales y agentes ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones para establecer el móvil del crimen.