Asesinan a hombre mientras comía en puesto de tacos en Monterrey

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las múltiples heridas de bala que sufrió

Un hombre fue ejecutado a balazos la noche de este viernes mientras se encontraba en un puesto de tacos ubicado en la colonia Unidad Modelo, al norte de Monterrey.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Tlatelolco y Mar Adriático, donde sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, quien se encontraba consumiendo alimentos en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre había llegado momentos antes al negocio tras estacionar una camioneta Nissan Frontier color gris en las inmediaciones.

Víctima murió en el lugar

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las múltiples heridas de bala que sufrió.

El fallecido, de entre 45 y 50 años de edad, no fue identificado en el lugar.

Vestía playera roja, short de mezclilla azul y tenis negros.

Elementos de Fuerza Civil y de la Policía de Monterrey acordonaron la zona, mientras agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaron las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias para esclarecer el móvil del crimen.