Asesinan a hombre luego de ataque a balazos en Linares

El perímetro donde ocurrió el suceso fue acordonado por elementos de la policía para las investigaciones correspondientes por agentes ministeriales

Un despliegue policíaco se registró en el municipio de Linares durante la noche del sábado. Fue alrededor de las 19:57 horas que se dio el ataque a balazos en un domicilio.

La policía se desplazó hasta la calle Vicente Guerrero frente al número 355 y Calle Mariano Escobedo en la Colonia Nuevo Amanecer.

Señalaron que recibieron el reporte de un ataque a balazos, quedando un joven sin vida, lo cual fue confirmado por las autoridades en cuanto llegaron.

El perímetro donde ocurrió el suceso fue acordonado por elementos de la policía para las investigaciones correspondientes de agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales.