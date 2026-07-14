Asesinan a hombre frente a una vulcanizadora en Santa Catarina

El hombre presentaba al menos dos impactos de arma de fuego, uno en el parietal izquierdo y otro en el glúteo izquierdo, lesiones que le provocaron la muerte

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Un hombre fue asesinado a balazos por sujetos que lograron escapar la noche del domingo, cuando caminaba frente a una vulcanizadora en la colonia San Gilberto, en el municipio de Santa Catarina.

El ataque fue reportado alrededor de las 21:00 horas sobre el cruce de la calle San Juan de los Lagos y la avenida Luis Donaldo Colosio, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada tendida sobre la vía pública.

Elementos de la Policía de Santa Catarina acudieron al sitio y confirmaron la agresión, por lo que solicitaron el apoyo de cuerpos de auxilio.

Al lugar arribaron rescatistas de Protección Civil de Santa Catarina, del Grupo Jaguares, así como paramédicos de la Cruz Roja y personal médico de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, quienes intentaron brindar atención al lesionado; sin embargo, únicamente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada de manera extraoficial como Juan José, quien al momento del ataque vestía un short color beige, playera color crema y huaraches cafés.

De acuerdo con información obtenida durante las primeras investigaciones, el hombre presentaba al menos dos impactos de arma de fuego, uno en el parietal izquierdo y otro en el glúteo izquierdo, lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el levantamiento de evidencias, entre ellas varios casquillos percutidos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este homicidio.

Las autoridades también analizan una posible relación entre este crimen y otro ataque armado ocurrido el pasado 26 de junio frente a la misma vulcanizadora, donde un hombre resultó lesionado por disparos. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del asesinato, identificar a los responsables y determinar si ambos hechos están vinculados.