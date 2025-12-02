Asesinan a hombre en Valle de las Grutas en García

La víctima, Un hombre de entre 35 y 40 años fue hallado en un porche en Valle de las Grutas; dos hombres en moto habrían participado, según vecinos

Un hombre de entre 35 y 40 años fue asesinado a balazos la noche de este lunes en la colonia Valle de las Grutas, en el municipio de García. La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue localizada sin vida en el porche de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Pino y Mineros.

Información preliminar señala que el reporte se generó alrededor de las 21:35 horas. No obstante, trascendió que el primer respondiente arribó al domicilio marcado con el número 122 aproximadamente a las 19:20 horas. Al acercarse, observó un casquillo frente a la puerta principal y, al revisar el interior, detectó manchas de sangre en el porche, por lo que solicitó apoyo de Protección Civil.

Paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales y que presentaba una herida por proyectil en la cabeza. Vestía pantalón de mezclilla azul prelavado, sudadera negra con gorro y tenis negros con franjas blancas.

Vecinos mencionaron que dos hombres a bordo de una motocicleta habrían participado en la agresión, versión que se mantiene bajo indagatoria. Asimismo, trascendió que el domicilio podría estar vinculado presuntamente a la venta de droga, por lo que la investigación no descarta que el ataque esté relacionado con un ajuste de cuentas.

El área fue acordonada en la parte final de la intervención por elementos municipales en espera del personal de la Fiscalía de Nuevo León, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.