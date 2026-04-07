Asesinan a hombre en restaurante-bar de Guadalupe

Un hombre fue ejecutado a las 11:30 a.m. frente a Palacio Federal; el agresor llegó en una camioneta blanca y disparó en al menos dos ocasiones

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Cuando se encontraba comiendo junto con su pareja sentimental, un hombre fue ejecutado al interior de un restaurante-bar en el centro de Guadalupe.

Durante el atentado dos personas más resultaron heridas de bala y fueron trasladadas a diversos hospitales.

Trascendió que el atacante llegó al establecimiento a bordo de una camioneta Audi en color blanca.

Una vez dentro del local abrió fuego en múltiples ocasiones contra la víctima.

Tras la agresión se retiró en el mismo vehículo a exceso de velocidad.

Una fuente detalló que la acompañante del fallecido, y otra cliente del lugar, salieron para buscar ayuda en un negocio aledaño.

Al arribo de las autoridades el hombre ya no contaba con signos vitales, quedando su cuerpo cerca de la mesa donde almorzaba.

El asesinato ocurrió a las 11:30 de la mañana del domingo en el bar “Chamorrería”, ubicado sobre la avenida Benito Juárez frente a Palacio Federal.

Dentro del inmueble elementos de la Policía de Guadalupe detuvieron a dos hombres en estado de ebriedad que habrían atestiguado la ejecución, pero que al momento de las indagatorias se tornaron violentos contra la autoridad.

Al sitio llegó también personal de la Fiscalía General de Justicia para requerir las videograbaciones del restaurante contiguo, así como las del C4 municipal instaladas frente al establecimiento donde ocurrió el crimen.