Asesinan a hombre en la colonia Valle Real, en Juárez

se presume que al menos un sujeto armado arribó hasta este lugar y disparó en contra de la víctima, para posteriormente darse a la fuga

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este martes en calles de la colonia Valle Real, en el municipio de Juárez, lo que generó una intensa movilización policiaca y de agentes ministeriales en la zona.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 20:30 horas sobre la calle Valle Jacaranda, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego y localizar a una persona herida tendida en la vía pública.

De manera preliminar, se presume que al menos un sujeto armado arribó hasta este lugar y disparó en contra de la víctima, para posteriormente darse a la fuga.

Al arribo de cuerpos de auxilio, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada por elementos policiacos mientras iniciaban las primeras investigaciones.

La persona fallecida no había sido identificada oficialmente, aunque trascendió que podría tratarse de un hombre llamado José Guadalupe. Se estimó una edad de entre 50 y 55 años.

Vestía una playera tipo polo en color gris con blanco, pantalón de mezclilla azul y tenis.

Peritos y agentes ministeriales realizaron el levantamiento de evidencias en la escena, mientras detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios quedaron a cargo de las indagatorias para establecer el móvil del crimen y ubicar a quien resulte responsable.