Asesinan a hombre en la colonia Santa Martha en Santa Catarina

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del lunes en la colonia Santa Martha, en Santa Catarina, generando una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

El ataque ocurrió al filo de las 22:40 horas sobre la calle Ignacio Rayón, entre Morelos y Constitución, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones y, momentos después, la presencia de un hombre tirado sobre el pavimento. Al arribar, los primeros respondientes confirmaron que la víctima presentaba varios impactos de arma de fuego y ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con las indagatorias preliminares de las autoridades, el fallecido fue identificado como Miguel Ángel Gaona, de 35 años, quien presuntamente fue sorprendido por sus atacantes, los cuales abrieron fuego de manera directa antes de escapar.

La zona quedó acordonada mientras peritos recolectaban casquillos y otros indicios que permitan reconstruir la mecánica del homicidio. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Fuentes policiales señalaron que agentes ministeriales continúan con las investigaciones para determinar el móvil del crimen y la identidad de los responsables.