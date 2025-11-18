Asesinan a hombre en la colonia Nuevo Renacimiento, en García

La zona fue acordonada de inmediato mientras peritos realizaban las primeras diligencias en el área, recolectando indicios balísticos

Un hombre fue encontrado sin vida durante la madrugada de este lunes tras un ataque a balazos registrado en calles de la colonia Nuevo Renacimiento, en el municipio de García.

El hecho ocurrió alrededor de las 00: 20 horas, cuando vecinos reportaron la presencia de una persona con heridas de arma de fuego tirada en la vía pública. El hallazgo se localizó sobre la calle Nueva Alborada, frente al número 207, donde las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre que ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada de inmediato mientras peritos realizaban las primeras diligencias en el área, recolectando indicios balísticos y documentando la escena para integrarlos a la carpeta de investigación. Hasta el momento no se han dado a conocer características del fallecido ni información sobre los posibles agresores.

Elementos de Seguridad Pública Municipal permanecieron en el lugar en apoyo a personal ministerial, mientras agentes de la Fiscalía General de Justicia asumieron la investigación para establecer el motivo del ataque y dar con los responsables.