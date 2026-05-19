Asesinan a hombre en la colonia CROC de Guadalupe

De manera preliminar, se informó que el presunto responsable se retiró caminando tras la agresión; autoridades ya investigan cómo ocurrió el ataque.

Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche del lunes 18 de mayo sobre calles de la colonia Ciudad CROC, en el municipio de Guadalupe.

El crimen fue reportado alrededor de las 22:00 horas sobre la calle Alfredo Juárez número 105, en su cruce con la avenida Los Ángeles, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego y localizar a una persona lesionada.

Al arribo de cuerpos de auxilio y elementos policiacos, encontraron a un hombre con una lesión por arma de fuego debajo de la barbilla, herida que presuntamente le provocó la muerte en el sitio.

La víctima fue descrita como un hombre de complexión robusta, tez aperlada, que vestía short color caqui o café y playera negra. Hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad.

De manera preliminar, se informó que el presunto responsable se retiró caminando tras la agresión, por lo que las autoridades ya investigan cómo ocurrió el ataque y el posible móvil del homicidio.

Personal de la Fiscalía acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan avanzar en la investigación del caso.