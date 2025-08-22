Asesinan a hombre en la colonia Balcones de Santo Domingo

Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Balcones de Santo Domingo, San Nicolás; su cuerpo quedó junto a un vehículo en el cruce de dos calles

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este jueves en calles de la colonia Balcones de Santo Domingo en el cruce de las calles Penelope y Ulises, en el municipio de San Nicolás, donde su cuerpo quedó tendido junto a un vehículo estacionado.

La víctima fue identificada como Alfonso Gualter, de 38 años, quien tenía su domicilio en la misma zona donde ocurrieron los hechos. De acuerdo con la información preliminar, el hombre recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza, específicamente en el área de la nuca, lo que le provocó la muerte en el lugar.

El ataque se registró en la calle Penélope, a la altura del número 227, alrededor de las 18:00 horas. Vecinos del sector reportaron haber escuchado varias detonaciones y al salir encontraron a la víctima tirada sobre la carpeta asfáltica, a un costado de un automóvil estacionado.

En la escena del crimen, autoridades localizaron al menos tres casquillos percutidos, aparentemente de calibre 9 milímetros, los cuales quedaron dispersos alrededor del cuerpo. La zona fue acordonada de inmediato mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

Peritos de la Fiscalía recabaron evidencias en el lugar y el cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

Elementos de la policía municipal y agentes ministeriales desplegaron un operativo en los alrededores con la finalidad de dar con los responsables, sin que hasta el momento se reporten detenciones.