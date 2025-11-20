Asesinan a hombre en la avenida Rómulo Garza en San Nicolás

Según información preliminar, el conductor fue sorprendido por hombres armados que dispararon contra su humanidad provocando que chocara contra una revolvedora

Un conductor fue asesinado a balazos por hombres armados en San Nicolás, lo que generó el despliegue de las autoridades.

El crimen se registró sobre la lateral de la avenida Rómulo Garza en su cruce con la avenida Árboles en la colonia Industrias del Vidrio.

La víctima circulaba a bordo de una camioneta CR-V en color gris con placas de circulación SUL-967-A de Nuevo León.

Según información preliminar, el conductor fue sorprendido por hombres armados que dispararon en su contra provocando que se impactara en la parte trasera de una revolvedora de concreto que circulaba en el lugar.

Al sitio se desplegaron elementos de la Policía Municipal quienes acordonaron la zona a la espera de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y de servicios periciales.

La vialidad se encuentra cerrada a la circulación mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes y se ordena el levantamiento del cuerpo.