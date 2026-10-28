Asesinan a hombre en colonia Valle Soleado tras impactos de bala

Se informó que en el lugar fueron hallados nueve casquillos percutidos, los cuales serán añadidos a la carpeta de investigación

Los hechos ocurrieron sobre la calle Valle Alto en su cruce con la calle Valle de México, donde el hombre, que no ha sido identificado, fue ejecutado en la vía pública.

Hallan nueve casquillos percutidos en el lugar

Al lugar, Arriba, un elemento de la policía de Guadalupe, agentes ministeriales y Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona para comenzar con las indagatorias, se informó que en el lugar fueron hallados nueve casquillos percutidos, los cuales serán añadidos a la carpeta de investigación.

Buscan cámaras de seguridad para identificar a los responsables

Se continúa la espera de la identificación de la víctima, así como en la búsqueda de cámaras de seguridad en la zona que puedan ayudar a identificar a él o los responsables y su paradero.