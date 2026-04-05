Asesinan a hombre dentro de su vivienda en Tierra y Libertad

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Ejército Libertador y Parafina, hasta donde se movilizaron cuerpos de auxilio

Un hombre fue ejecutado a balazos al interior de su domicilio en la colonia Tierra y Libertad Norte, en Monterrey, luego de que fuera atacado por sujetos armados que viajaban en motocicleta.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Ejército Libertador y Parafina, hasta donde se movilizaron cuerpos de auxilio de la Cruz Roja tras el reporte de detonaciones.

Al llegar, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, al presentar al menos tres impactos de bala en la cabeza y pecho.

Elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales llegaron a la zona para realizar las labores pertinentes en conjunto a Servicios Periciales para poder esclarecer los hechos.