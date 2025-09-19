Asesinan a hombre dentro de su vivienda en Juárez

Un hombre fue asesinado a puñaladas en su domicilio en la colonia Fuentes de Piedra, Juárez, lo que desató una amplia movilización policiaca el jueves.

El crimen ocurrió alrededor de las 19:30 horas en una casa ubicada en el cruce de las calles Ópalo y Topacio, donde residentes reportaron movimientos inusuales y posteriormente solicitaron auxilio al detectar la presencia de la víctima en el interior.

Al llegar al lugar, cuerpos de emergencia confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, pues presentaba varias heridas ocasionadas por un arma blanca. El sitio fue de inmediato asegurado por policías municipales y estatales para preservar la escena.

Una fuente cercana al caso reveló que la agresión se habría originado durante una riña entre amigos que se encontraban reunidos dentro del domicilio, situación que derivó en el ataque. Sin embargo, la versión permanece bajo investigación.

De manera preliminar, el fallecido fue identificado como Arturo Flores, de 40 años, quien, según versiones extraoficiales, se desempeñaba como empleado de la Red Estatal de Autopistas, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

El domicilio permaneció bajo resguardo mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia procesaban evidencias y levantaban indicios que permitan reconstruir cómo se desarrolló la agresión.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.