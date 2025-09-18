Info 7 Logo
Asesinan a hombre dentro de barbería en Monterrey

Por: Jared Villarreal

17 Septiembre 2025, 18:45

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en el interior de una barbería conocida como "Barny Barbershop" ubicada en la colonia Fomerrey 114, al norte de Monterrey.

Tras el reporte de una persona sin signos vitales tras una agresión con arma de fuego, autoridades como Policía de Monterrey y paramédicos se movilizaron a la zona. 

Al llegar, elementos de seguridad confirmaron que la víctima, identificada como Luis de 33 años, ya no presentaba signos vitales.

En la escena del crimen se encontraron múltiples casquillos percutidos. 

La zona se encuentra acordonada mientras peritos de la Fiscalía realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

