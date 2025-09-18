Asesinan a hombre dentro de barbería en Monterrey

Por: Jared Villarreal 17 Septiembre 2025, 18:45 Compartir

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles dentro de la barbería "Barny Barbershop", ubicada en la colonia Fomerrey 114, al norte de Monterrey

Tu navegador no soporta el elemento de video.