Asesinan a hombre de un disparo frente a plaza pública en García

Por su parte, elementos de la Policía Municipal resguardaron y acordonaron la zona en espera de la llegada de agentes ministeriales

Un obrero que todos los días llegaba a comprar café y pan, fue asesinado a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

La víctima de aproximadamente 35 a 40 años de edad, fue interceptado metros antes de llegar al puesto de comida.

El asesinato ocurrió alrededor de las seis de la mañana en un parque ubicado en el cruce de la avenida Hospital y Eleuterio González, en la colonia Valle de San Blas en García.

El hombre vestía pantalones de mezclilla azul con reflejantes en verde y playera del

Mismo color.

Cerca del cuerpo quedó una mochila en color café claro, usaba zapaton industrial y los peritos localizaron varios casquillos sobre el terreno.

Trascendió que la víctima se dirigía a trabajar en una empresa cercana a esa colonia y por versión algunos comerciantes llegaba a comprar café y pan.

El asesinato ocurrió frente a cuatro puestos de comida, un centro comercial, una farmacia, una tortillería y una dulcería.

La zona fue acordonada por elementos municipales, así como personal del ejército y la guardia nacional.

Agentes del grupo de homicidios de la Fiscalía buscaban obtener información de algunas cámaras de seguridad.