Asesinan a hombre cuando iba a visitar a su hijo en Juárez

La víctima, de 56 años, fue atacada a balazos cerca del domicilio de su hijo y murió horas después en un hospital de Guadalupe

Un hombre de 56 años de edad perdió la vida luego de ser atacado a balazos cuando regresaba de trabajar y acudía a visitar a su hijo.

Los hechos se registraron al filo de las 22:30 horas en el municipio de Juárez, sobre la calle Rincón de Palencia y Rincon de Olvera número 100, en la colonia Rincón del Parque.

Según reportes, presuntamente sujetos armados interceptaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones, para después darse a la fuga. El ataque ocurrió a escasa distancia del domicilio del hijo del ahora occiso.

Tras la agresión, el hombre fue trasladado en estado grave a un hospital ubicado en el municipio de Guadalupe, en la colonia Tres Caminos, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento debido a las múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

La víctima fue identificada como Roberto, de 56 años de edad.

Luego de que se reportara el deceso, agentes ministeriales y personal de servicios periciales se trasladaron al sitio del ataque, el cual fue acordonado al exterior de un negocio de ‘Abarrotes R.A.’ del sector, mientras se realizaban las diligencias correspondientes y la recolección de indicios, así como la búsqueda de posibles evidencias en domicilios aledaños.

Hasta el momento, el móvil del crimen no ha sido determinado. De manera preliminar, se señaló la posibilidad de que se tratara de un asalto; sin embargo, esta versión continúa bajo análisis como parte de la investigación.