Asesinan a hombre con arma blanca y roban su casa en García

Un hombre fue asesinado con un arma blanca por un grupo de delincuentes que ingresaron a su domicilio y se apoderaron de diversas pertenencias, en García.

La víctima, según trascendió, fue golpeada en la cabeza con un machete.

Aunque no se precisó la cantidad de personas que irrumpieron en vivienda, versiones apuntan a que fueron al menos cinco.

Tras cometer el asesinato se llevaron una motocicleta en color verde y sin placas propiedad de la víctima.

Así mismo robaron teléfonos celulares y una computadora portátil.

El homicidio ocurrió durante la madrugada del jueves en la comunidad Los Cerritos, a la altura del kilómetro 129 de la Carretera a Icamole.

Una fuente reveló que el fallecido se trataría de Pedro Ángel Capetillo de 28 años de edad.

El inmueble fue inspeccionado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en búsqueda de evidencias.

Así mismo arribaron inicialmente policías municipales, quienes confirmaron el fallecimiento.

El sector fue también resguardado por personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.