Asesinan a hombre al interior de un domicilio en García

Según información preliminar, sujetos armados ingresaron al domicilio y accionaron sus armas de fuego contra la víctima.

Una movilización policiaca se registra en García por el reporte de un hombre sin vida al interior de un domicilio.

El crimen se registró a temprana hora de este jueves en la calle Portal del Lincoln al poniente de la ciudad de Monterrey.

Según información preliminar, sujetos armados ingresaron al domicilio y accionaron sus armas de fuego contra la víctima.

La zona se encuentra acordonada, mientras personal de servicios periciales están revisando y levantando evidencia.

Elementos de la Guardia Nacional están apoyando con vigilancia.