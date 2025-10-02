Asesinan a hombre a puñaladas en Salinas Victoria

El agresor habría aprovechado un descuido para irrumpir en un domicilio de la colonia Bosques de los Nogales y cometer el ataque

Un hombre originario de Tabasco fue asesinado a puñaladas al interior de un domicilio en la colonia Bosques de los Nogales, en el municipio de Salinas Victoria.

El crimen se registró alrededor de las 21:00 horas del martes, cuando presuntamente un sujeto ingresó por la fuerza a la vivienda y atacó a Ramón Guzmán López, de 33 años, quien recibió una herida profunda en el abdomen.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor habría aprovechado un descuido para irrumpir en el lugar en los cruces de Fresno y Cedro para desatar la agresión.

Vecinos señalaron que escucharon gritos provenientes de la casa, pero al momento de asomarse ya era demasiado tarde.

Al sitio acudieron cuerpos de rescate, quienes intentaron auxiliar al herido; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos policiales arribaron para asegurar la zona, mientras agentes ministeriales iniciaron las indagatorias correspondientes y recabaron evidencia para dar con el responsable del homicidio.