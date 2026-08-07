Asesinan a hombre a puñaladas en la Plaza del Chorro

La víctima fue interceptada por un hombre que se desplazaba a bordo de una bicicleta el cual, tras una breve confrontación, sacó un arma blanca para herirlo

Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado la mañana de este jueves tras ser atacado con un arma blanca en las inmediaciones de la Plaza del Chorro, en el cruce de Mariano Arista e Isaac Garza, en el Centro de Monterrey.

El ataque ocurrió alrededor de las 07:20 horas, cuando, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue interceptada por un hombre que se desplazaba a bordo de una bicicleta. Tras una breve confrontación, el agresor sacó un arma blanca y le asestó al menos cuatro heridas en el abdomen.

Gravemente lesionado, el hombre cayó al suelo y permaneció tendido mientras gritaba de dolor. Personas que presenciaron la agresión solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del 911.

Elementos de la Policía de Monterrey fueron los primeros en arribar al sitio y solicitaron la intervención de paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil de Nuevo León. A pesar de los esfuerzos por brindarle atención prehospitalaria, la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Testigos señalaron que el presunto responsable escapó en una bicicleta con dirección hacia el norte de la ciudad, presuntamente rumbo al sector de la colonia Industrial. Indicaron que vestía gorra negra, lentes oscuros y una playera roja.

Tras el homicidio, autoridades municipales desplegaron un operativo en la zona centro y sectores aledaños con el objetivo de ubicar al presunto agresor, apoyándose en recorridos de diversas unidades policiacas.

La escena fue acordonada por elementos de la Policía de Monterrey, mientras personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales inició las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias y el esclarecimiento del crimen.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizará la autopsia de ley y se buscará confirmar su identidad.