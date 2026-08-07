Asesinan a hombre a golpes tras riña en el centro de Monterrey

La víctima sostuvo una discusión con otro hombre; sin embargo, durante el altercado se sumaron otros dos sujetos, quienes presuntamente comenzaron a golpearlo

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Un hombre de entre 50 y 60 años fue asesinado a golpes la tarde de este miércoles, luego de verse involucrado en una riña sobre la avenida Cuauhtémoc, a unos metros de la estación Alameda de la Línea 2 del Metro, en el centro de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sostuvo una discusión con otro hombre; sin embargo, durante el altercado se sumaron otros dos sujetos, quienes presuntamente comenzaron a golpearlo hasta dejarlo inconsciente sobre la vía pública.

De acuerdo con testigos, los involucrados presuntamente mantenían una rencilla desde hace aproximadamente tres años, situación que habría detonado el enfrentamiento. No obstante, hasta el momento la Fiscalía no ha confirmado esta versión ni ha precisado el origen del conflicto.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes intentaron brindarle atención médica, pero únicamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones provocadas por la agresión.

Tras los hechos, los presuntos responsables fueron ubicados mediante el sistema de videovigilancia del C4 y detenidos por elementos de la Policía de Monterrey.

Los tres quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que continuarán con las investigaciones para determinar su situación jurídica y esclarecer el móvil de la agresión.

La zona permaneció acordonada por elementos municipales y agentes de la Fiscalía General de Justicia, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni de los detenidos.