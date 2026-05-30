Asesinan a hombre a balazos en la colonia Topo Chico

Testigos señalaron que escucharon al menos cuatro detonaciones de arma de fuego, para posteriormente observar al hombre tirado sobre la vía pública

Un hombre fue ejecutado a balazos la tarde de este viernes en calles de la colonia Topo Chico, al norte de Monterrey, lo que provocó una fuerte movilización policiaca en la zona.



Los hechos se registraron en el cruce de las calles Santiago y Abasolo, donde el cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la banqueta de la calle Santiago.



Hasta el momento, el hombre de aproximadamente 60 años no ha sido identificado de manera oficial, pero vestía una camisa verde, pantalón gris de tela y tenis negros.



Testigos señalaron que escucharon al menos cuatro detonaciones de arma de fuego hace apenas unos momentos, para posteriormente observar al hombre lesionado sobre la vía pública.



Tras el reporte, elementos de Fuerza Civil arribaron al lugar y desplegaron un operativo en el sector para iniciar con las investigaciones correspondientes.



Como parte de las indagatorias, los agentes se encuentran entrevistando a vecinos del área y solicitando acceso a cámaras de videovigilancia con el objetivo de obtener imágenes que permitan identificar al o los presuntos responsables del ataque armado.



La zona fue acordonada por elementos de Servicios Periciales para iniciar las investigaciones para esclarecer este homicidio.



Debido a las labores, se desviaron los vehículos que venían circulando sobre la calle Santiago formando así una fila kilométrica hasta el boulevard Rogelio Cantú.