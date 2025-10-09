Asesinan a hombre a balazos en la colonia Pueblo Nuevo, Apodaca

Testigos indicaron que dos hombres, presuntamente armados con una pistola corta, fueron los responsables del ataque y huyeron del lugar

Un hombre originario de Tamaulipas fue asesinado a balazos la noche de este martes en calles de la Colonia Pueblo Nuevo, en el municipio de Apodaca.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas en el cruce de las calles Río Conchos y Río Tamesí, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Apodaca, quienes al llegar encontraron a un hombre tirado en la entrada del domicilio marcado con el número 144 de la calle Río Conchos.

Paramédicos que arribaron minutos después confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Fue identificado como José Ángel Hernández Alviar, originario del estado de Tamaulipas.

De acuerdo con el informe preliminar, el hombre presentaba heridas de bala en la región lumbar izquierda, el tórax del lado derecho y en la pierna, a la altura de la tibia y el peroné.

Testigos indicaron que dos hombres, presuntamente armados con una pistola corta, fueron los responsables del ataque y huyeron del lugar inmediatamente después de las detonaciones.

En el sitio, peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones localizaron siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales fueron asegurados como evidencia.

Agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y dar con los agresores.