Asesinan a hombre a balazos en la colonia Del Maestro

Al arribar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja localizaron a la víctima con una herida de bala en el lado izquierdo del cuello.

Un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Del Maestro, en el municipio de Monterrey, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Reportan ataque armado en calles de la colonia Del Maestro

El ataque se registró en el cruce de las calles Julia Villarreal y Macario Pérez, donde fue reportada una persona lesionada por arma de fuego.

Al arribar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja localizaron a un hombre con una herida de bala en el lado izquierdo del cuello.

Víctima ya no presentaba signos vitales

Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de ser valorada en el lugar.

Describen características de la víctima

La persona fallecida fue descrita como un hombre de entre 30 y 35 años de edad, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, tez morena, complexión media y cabello corto lacio en color negro.

Al momento del ataque vestía playera negra de manga larga, pantalón de mezclilla azul, bóxer gris y tenis negros de la marca Adidas.

Autoridades inician investigaciones

Tras el reporte, elementos policiacos acordonaron la zona, mientras que agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen e identificar a la víctima.