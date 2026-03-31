Asesinan a hombre a balazos en la Carretera a Laredo, en Apodaca

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y, al revisar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos de vida

Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este lunes a un costado de la Carretera a Laredo, en el municipio de Apodaca, a unos metros del cruce con el Libramiento, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de la 01:30 horas, cuando personas que se encontraban en el área escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego. Al aproximarse, observaron a un hombre tendido sobre el asfalto, con visibles heridas de bala.

Tras el reporte a los números de emergencia, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y, al revisar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos de vida. A simple vista, el hombre presentaba al menos dos impactos de arma de fuego en la espalda.

En el lugar trascendió que el ataque podría estar relacionado con un presunto intento de asalto, ya que versiones preliminares señalan que la víctima habría intentado huir o darse la vuelta, momento en el que fue agredida por la espalda. Sin embargo, esta línea aún no ha sido confirmada de manera oficial.

La escena fue resguardada para permitir las labores periciales, donde se recabaron indicios que serán integrados a la investigación correspondiente. El cuerpo permaneció en el sitio durante varios minutos antes de ser trasladado por personal forense.

Hasta el transcurso de la madrugada, el hombre, de aproximadamente 40 años, no había sido identificado. Elementos de seguridad pública acudieron al lugar y mantuvieron acordonada el área mientras se iniciaban las indagatorias para esclarecer el crimen y ubicar a quien o quienes resulten responsables.