Asesinan a hombre a balazos en avenida Río Nazas, Monterrey

Según información de testigos, la víctima es vecina de la zona, y esta mañana se dirigía caminando presuntamente a laborar cerca de la zona.

Un hombre fue ejecutado a balazos cuando salía de su domicilio en la colonia Jardines de las Torres, al sur del municipio de Monterrey.

El ataque se registró en el cruce de las avenidas Río Nilo y Lázaro Cárdenas, prácticamente en los límites con San Pedro Garza García, donde la víctima fue interceptada por al menos un hombre armado.

De acuerdo con información preliminar, el hombre, de aproximadamente 40 años de edad, apenas había avanzado entre cinco y diez metros fuera de su vivienda cuando el agresor le disparó en múltiples ocasiones con un arma corta, dejándolo gravemente herido sobre la vía pública.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, Fuerza Civil y paramédicos de la Cruz Roja Metropolitana, quienes intentaron brindarle auxilio; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Tadeo, quien presuntamente se desempeñaba como mecánico y se dirigía a una agencia cercana al momento del ataque.

La escena fue acordonada por las autoridades mientras agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio.



El crimen ocurrió frente a varias personas que a esa hora esperaban el transporte público en la zona, generando movilización policiaca y alarma entre vecinos del sector.