Asesinan a hombre a balazos dentro de su vehículo en Guadalupe

Un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba al interior de su vehículo en la colonia Cañada Blanca, en los límites con la colonia Josefa Zozaya, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 20:30 horas, cuando vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Testigos señalaron que sujetos armados emparejaron el automóvil de la víctima y le dispararon en al menos tres ocasiones, para después darse a la fuga.

El hombre permanecía dentro de un vehículo Suzuki Swift en color gris, donde recibió impactos de bala en la cabeza y en el área abdominal, quedando gravemente lesionado.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Guadalupe, quienes tras valorar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera extraoficial, el hombre fue identificado como Rodrigo Torres Torres, de aproximadamente 35 años de edad, quien presuntamente habría tenido antecedentes por delitos contra la salud, información que no ha sido confirmada oficialmente por la autoridad correspondiente.

La zona fue acordonada para permitir las labores de peritos y agentes investigadores, quienes realizaron el levantamiento de