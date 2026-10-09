Asesinan a dos hombres a balazos en calles de Cerro de la Campana

Por: INFO 7 07 Octubre 2026, 07:09 Compartir

Dos hombres fueron asesinados a balazos en Cerro de la Campana, al sur de Monterrey; autoridades ya investigan el crimen.

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Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche de este miércoles en calles de la colonia Cerro de la Campana, al sur de Monterrey. El doble homicidio ocurrió sobre la calle Novena Avenida, entre Mina y Palma, donde las víctimas se encontraban conversando cuando fueron sorprendidas por sujetos armados. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores dispararon en varias ocasiones contra los hombres y posteriormente huyeron del lugar. Tras el ataque, vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, pero al revisar a las víctimas confirmaron que ambas ya no contaban con signos vitales. La zona fue acordonada por las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer el doble asesinato y dar con los responsables.