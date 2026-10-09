Asesinan a dos hombres a balazos en calles de Cerro de la Campana

Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche de este miércoles en calles de la colonia Cerro de la Campana, al sur de Monterrey.
El doble homicidio ocurrió sobre la calle Novena Avenida, entre Mina y Palma, donde las víctimas se encontraban conversando cuando fueron sorprendidas por sujetos armados.
De acuerdo con los primeros reportes, los agresores dispararon en varias ocasiones contra los hombres y posteriormente huyeron del lugar.
Tras el ataque, vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, pero al revisar a las víctimas confirmaron que ambas ya no contaban con signos vitales.
La zona fue acordonada por las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer el doble asesinato y dar con los responsables.