Asesinan a dos albañiles mientras trabajaban en casa de Juárez

Dos albañiles fueron asesinados a balazos la noche del jueves mientras realizaban labores de construcción en el porche de una vivienda ubicada en la colonia Hacienda San José, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

De acuerdo con reportes preliminares, los trabajadores se encontraban desempeñando sus actividades cuando varios hombres armados llegaron al domicilio situado sobre la calle Hacienda El Arenal y abrieron fuego contra ellos, sin mediar palabra.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones, por lo que al sitio acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y paramédicos, quienes confirmaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Valentín Velázquez, de 37 años, y Ángel Urbina, de 47, quienes presentaban diversas heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

El lugar fue acordonado por las autoridades mientras personal pericial realizaba el levantamiento de los cuerpos y recolectaba indicios que ayuden a esclarecer el crimen.

La investigación quedó a cargo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos a la Subdirección de Homicidios, quienes buscan determinar el móvil del ataque y la identidad de los responsables.