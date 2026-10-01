Asesinan a cinco integrantes de una familia en Montemorelos

Por: Alejandro García 30 Septiembre 2026, 12:02 Compartir

La mujer fue encontrada al interior de una camioneta en color roja con impactos de arma de fuego así como un menor, presumen se trate de su pequeño hijo.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Autoridades ministeriales mantienen una investigación tras el hallazgo de cinco personas sin vida en el Fraccionamiento del Fresno. El caso generó una intensa movilización de elementos policiacos y cuerpos de auxilio en el sector, donde inicialmente se había reportado el hallazgo de una mujer y un menor al interior de una camioneta. De acuerdo con la información preliminar, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos, así como confirmar oficialmente la identidad de las víctimas y determinar si existe relación con el reporte de menores desaparecidos. La zona permanece bajo resguardo mientras agentes ministeriales y peritos recaban evidencias.