Asesinan a balazos a un hombre en Valle de Lincoln

Por: Jared Villarreal 12 Marzo 2026, 09:07 Compartir

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Agentes ministeriales confirmaron que el hombre no tenía signos vitales

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Un hombre fue ejecutado a balazos la tarde de este miércoles en calles de la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de Garcia, lo que provocó una fuerte movilización policiaca en la zona. El ataque fue reportado en la calle Valle de Papaloapan, entre Valle de Oaxaca y Valle de Oro, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, policías municipales y agentes ministeriales confirmaron que el hombre se encontraba sin signos vitales. En la escena fueron localizados al menos dos casquillos percutidos y hasta el momento la víctima no ha sido identificada y las autoridades continúan con las indagatorias para establecer su identidad y determinar si tenía antecedentes penales.