Asesinan a balazos a un hombre en plaza de Apodaca

Al menos ocho casquillos percutidos se localizaron cerca del cuerpo, que quedó sobre la banqueta en la calle Jardines del Sol.

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Por una presunta deuda económica, un hombre fue asesinado a balazos en las inmediaciones de una plaza pública de la colonia Jardines de Monterrey, en Apodaca.

Al menos ocho casquillos percutidos se localizaron cerca del cuerpo, que quedó sobre la banqueta en la calle Jardines del Sol.

La víctima vestía una playera de la Selección Mexicana, unas bermudas de mezclilla, y tenis blancos.

Trascendió que se trataba de Manuel Alejandro de 31 años, y quien tenía su domicilio en la colonia Cosmópolis.

De forma extraoficial se dijo que aproximadamente a la 1:30 de la mañana del lunes habría llegado caminando a la plaza, que es punto de encuentro para un grupo de jóvenes.

Ahí habría permanecido al interior de un vehículo Nissan March junto con un amigo identificado como Juan, quien se encontraba en estado de ebriedad.

Eran las 4:00 de la madrugada cuando delincuentes arribaron al área para cometer el crimen contra Manuel Alejandro.

Al arribo de la Policía de Apodaca encontraron a la víctima ya sin signos vitales y a su amigo ileso pero inconsciente por las bebidas embriagantes.

Para indagar el asesinato elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones recabaron evidencias en la cuadra, y levantaron las grabaciones de seguridad de negocios y viviendas cercanas.