Asesinan a balazos a policía de Juárez al salir de su turno

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables, quienes lograron escapar

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Un elemento de la Policía Municipal de Juárez fue asesinado a balazos la noche del lunes, en un ataque directo registrado cuando presuntamente acababa de concluir su jornada laboral, en calles de la colonia Los Valles.

El crimen fue reportado alrededor de las 21:20 horas sobre la calle Valle de Tréboles, en su cruce con Valle de Jamaica, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al sitio, policías y cuerpos de auxilio localizaron a un hombre sin vida al interior de un automóvil sedán gris, el cual presentaba diversos impactos de bala.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Edgar Hernández, de 33 años, quien se desempeñaba como elemento activo de la Policía Municipal de Juárez. Trascendió que el oficial acababa de salir de su turno cuando fue interceptado y atacado por hombres armados.

De acuerdo con los primeros informes, el policía recibió al menos ocho impactos de arma de fuego. En el lugar, peritos localizaron aproximadamente 15 casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados como evidencia para integrarlos a la carpeta de investigación.

Tras el ataque, la zona fue acordonada por elementos de distintas corporaciones de seguridad, mientras agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables, quienes lograron escapar tras cometer la agresión.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas y el caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.